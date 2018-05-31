СМИ: Мутко будет курировать Крым и Севастополь

Вице-премьер Виталий Мутко будет курировать Крым и Севастополь в рамках общего курирования региональной политики.

Об этом 31 мая пишет «Газета.ру». Ранее регион был в зоне ответственности вице-премьера Дмитрия Козака. Теперь, как отмечает издание, патронаж отдельного вице-премьера больше не нужен, Крым и Севастополь успешно интегрированы в социально-экономическую систему Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил полномочия между вице-премьерами. Согласно его решению, кураторство регионов останется только за вице-премьером Юрием Трутневым – он займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.