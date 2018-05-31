У таможни на российско-финской границе появился автомобиль-рентген

На пункте пропуска «Светогорск» появился новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) — это автомобиль со специальным устройством, который будет сканировать грузовики и показывать цветную картинку содержимого транспортного средства.

Как рассказали 31 мая в пресс-службе Выборгской таможни, комплекс, собранный в России на базе Scania, – это первая на границе с Финляндией спецмашина СТ-263ОМ, которая может работать при температуре от 30 до +50 градусов. В отличие от других инспекционно-досмотровых комплексов, которые по сути представляют собой чёрно-белый стационарный рентген, он мощнее и, в зависимости от плотности содержимого, даёт изображение в трёх цветах: красный — для органики (сахар, вода, полиэтилен), зелёный — для неорганических веществ (соль, минералы, алюминий), синий — для металлов (сталь, медь, никель). Стоимость новинки не разглашается.

Если раньше машине необходимо было проехать под рамкой, то этот комплекс двигается сам. Как пояснили в ведомстве, новинка базируется на МАПП «Светогорск», но может ездить на другие таможенные посты в случае необходимости.