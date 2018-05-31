Эксперты: россияне стали больше есть сладости

В январе – марте жители России съели сладостей на сумму 248,3 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем было за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил 31 мая Центр исследований кондитерского рынка со ссылкой на данные Росстата.

Шоколад, конфеты и пирожные стали более доступными. Так, розничные цены на кондитерские изделия в среднем по России в марте 2018 года снизились на 0,1% по сравнению с мартом 2017 года. А с начала года цены на сладости в стране снизились на 0,07%.

Но потребление кондитерских изделий в России практически не росло: в первом квартале 2018 года оно составило 24,5 кг в год на человека, что соответствует показателям 2017 года. Зато изменилась структура предпочтений в пользу более дорогих сладостей: шоколада и шоколадных кондитерских изделий, говорят в ЦИКР.

В Северо-Западном федеральном округе был зафиксирован один из самых высоких уровней потребления сладостей в стране – 7,3 тысячи рублей в год на человека. Больше только в Центральном (9,5 тысячи рублей) и Дальневосточном (7,5 тысячи рублей).

Производство кондитерских изделий в России за первые три месяца 2018 года выросло на 5,9% по сравнению с первым кварталом предыдущего года – до 840,4 тысячи тонн. Экспорт увеличился на 16,4%, до 104,3 тысячи тонн, и установил очередной рекорд по объемам поставок на внешние рынки.