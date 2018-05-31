Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express

Участников Фестиваля ЗСД, которые вечером 2 июня промчатся по центральной трассе Западного скоростного диаметра, будут оберегать не менее тщательно, чем гостей Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в рамках ЗСД-феста тысячи бегунов и велосипедистов преодолеют дистанции в 10 и 20 километров. Их будут сопровождать две машины скорой помощи. Надеемся, что дежурство врачей пройдет без происшествий и они тоже получат удовольствие от праздника.

Мы просим велосипедистов держать под контролем дистанцию и не разгоняться до сверхзвуковой. Для бегунов важно контролировать расход сил, чтобы не выдохнуться на полпути и финишировать красиво. В случае травмы или ухудшения самочувствия обязательно обращайтесь к врачам.

На трассе будет работать команда пейсмейкеров, которая сделает его еще интереснее, ведь не все выйдут на трассу соревноваться на время. Пейсмейкеры – бегуны, задающие темп, – поддержат участников по ходу мероприятия, а велосипедистов будет сопровождать команда велолидеров.

В стартовом городке у гипермаркета "О`Кей" на Богатырском, 42, гостей фестиваля ждет множество мероприятий, лекций и активностей, посвященных здоровому образу жизни.

Euromed Express – официальный медицинский партнёр ПМЭФ и крупных концертных мероприятий в Санкт-Петербурге, партнёр мероприятий АТЭС и G20 в России.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.