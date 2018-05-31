Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express
Напомним, в рамках ЗСД-феста тысячи бегунов и велосипедистов преодолеют дистанции в 10 и 20 километров. Их будут сопровождать две машины скорой помощи. Надеемся, что дежурство врачей пройдет без происшествий и они тоже получат удовольствие от праздника.
Мы просим велосипедистов держать под контролем дистанцию и не разгоняться до сверхзвуковой. Для бегунов важно контролировать расход сил, чтобы не выдохнуться на полпути и финишировать красиво. В случае травмы или ухудшения самочувствия обязательно обращайтесь к врачам.
На трассе будет работать команда пейсмейкеров, которая сделает его еще интереснее, ведь не все выйдут на трассу соревноваться на время. Пейсмейкеры – бегуны, задающие темп, – поддержат участников по ходу мероприятия, а велосипедистов будет сопровождать команда велолидеров.
В стартовом городке у гипермаркета "О`Кей" на Богатырском, 42, гостей фестиваля ждет множество мероприятий, лекций и активностей, посвященных здоровому образу жизни.
Euromed Express – официальный медицинский партнёр ПМЭФ и крупных концертных мероприятий в Санкт-Петербурге, партнёр мероприятий АТЭС и G20 в России.
Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.
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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.
Справка:
ЗСД-фестиваль - это уникальная возможность оказаться на Западном скоростном диаметре без автомобиля вечером 2 июня 2018 года. Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.
Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты – более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.