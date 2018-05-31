Датский парламент запретил никабы на улицах

Парламент Королевства Дания 31 мая запретил ношение никаба в общественных местах. Законотворцы поддержали предложение правительства страны, которое решило запретить появление в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Об этом сообщает радиостанция DR.

Кроме никаба, под запрет попали бурки и балаклавы. Указано, что под запрет на ношение могут попасть и другие предметы, закрывающие лицо, – накладные бороды, маски и даже шляпы.

Впрочем, из законодательно закрепленного правила будут и исключения. Если вам в скандинавской стране зимой станет холодно и вы натянете шарф на нос, за это штрафовать не будут. Как за маски, надетые во время праздников или народных гуляний.

Закон начнет действовать 1 августа. Нарушившие его будут оштрафованы на 1 тысячу крон. За повторное нарушение закона сумму штрафа будут увеличивать, правда, насколько, не сообщается.