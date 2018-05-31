В России заблокирован белорусский сайт «Хартия'97»

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал на территории России оппозиционный сайт «Хартия'97», созданный и наполняемый в Белоруссии.

Об этом само издание сообщает на своей странице в Facebook 31 мая. Авторы поста задаются вопросом о том, какие именно публикации могли разозлить надзор. Согласно реестру запрещенных сайтов, портал charter97.org попал в список еще 16 апреля на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации». В ней регламентируется порядок блокировки сайтов, на которых публикуются призывы к массовым беспорядкам.

Отметим, на территории Белоруссии сайт также заблокирован, с января 2018 года.

Название ресурс получил по одноименной декларации, которая была подписана общественными деятелями Белоруссии и опубликована в ряде СМИ в 1997 году. В хартии авторы указывали на нарушение конституционных прав граждан и разрушение национальной культуры.