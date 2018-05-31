ИТМО учредил стипендию для киберспортсменов

Петербургский университет ИТМО впервые в России решил поддержать талантливых киберспортсменов стипендиями. Как сообщает 31 мая Федерация компьютерного спорта России, вуз будет платить сильнейшим по 10 тысяч рублей в месяц в первый семестр, а отличникам и хорошистам — и во второй семестр обучения.

Киберспортивную стипендию получат 5 сильнейших киберспортсменов в нескольких приоритетных для ИТМО дисциплинах. Это Go, Dota 2, Hearthstone, Fifa, Overwatch и т.д.

«Чтобы получать киберспортивную стипендию, необходимо набрать более 250 баллов ЕГЭ, поступить в Университет ИТМО на бюджетную форму обучения и стать победителем конкурса портфолио киберспортсмена», – отметили в федерации.