ИТМО учредил стипендию для киберспортсменов
Петербургский университет ИТМО впервые в России решил поддержать талантливых киберспортсменов стипендиями. Как сообщает 31 мая Федерация компьютерного спорта России, вуз будет платить сильнейшим по 10 тысяч рублей в месяц в первый семестр, а отличникам и хорошистам — и во второй семестр обучения.
Киберспортивную стипендию получат 5 сильнейших киберспортсменов в нескольких приоритетных для ИТМО дисциплинах. Это Go, Dota 2, Hearthstone, Fifa, Overwatch и т.д.
«Чтобы получать киберспортивную стипендию, необходимо набрать более 250 баллов ЕГЭ, поступить в Университет ИТМО на бюджетную форму обучения и стать победителем конкурса портфолио киберспортсмена», – отметили в федерации.
Справка:
ИТМО – Национальный исследовательский университет (с 2009 года). Входит в топ-100 лучших IT-вузов мира в рейтинге Times Higher Education Computer Science и в топ-400 в THE Engineering and Technology (2017). Единственный в мире семикратный победитель международной студенческой командной олимпиады по программированию ACM ICPC. Победитель международных соревнований по программированию Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм и других.
Федерация компьютерного спорта России — общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта). Кроме проведения официальных соревнований, ФКС России занимается построением полноценной инфраструктуры массового киберспорта, уделяя особое внимание образовательным проектам.