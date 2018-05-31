«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя

Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» – генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге.

В августе в России отмечается День строителя – один из важнейших отраслевых праздников в профессиональном календаре нашей страны. В Санкт-Петербурге, городе великих зодчих и знаменитых архитектурных памятников, этот праздник отмечается с особым чувством.

«День строителя имеет для Петербурга особую ценность, поскольку именно строители создают основу перспективного развития города и благополучия горожан. В отрасли работают около ста тысяч человек, а результатами совместного труда современных архитекторов, проектировщиков, инженеров, линейных работников будет пользоваться не одно поколение жителей, – говорит генеральный директор компании «Главстрой – Санкт-Петербург» Александр Лелин. – Наша основная задача, как одного из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга, – не только обеспечить людей качественным жильем, но, прежде всего, сформировать комфортную среду проживания. Именно поэтому при реализации новых жилых районов «Юнтолово» и «Северная долина» одновременно с жилыми домами мы строим сады, школы, дороги, а также необходимую инфраструктуру для активного и спокойного отдыха. К моменту завершения этих проектов они станут полноценными районами Санкт-Петербурга». «Главстрой – Санкт-Петербург»

«Статус генерального партнера праздника "День строителя в Санкт-Петербурге" присваивается только лучшим строительным компаниям, – подчеркивает вице-президент Российского Союза строителей, исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций Олег Бритов. – В нынешнем году Оргкомитет праздника единогласно согласовал этот статус компании «Главстрой – Санкт-Петербург». Компания является одним из крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга, уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди частных компаний северной столицы по объемам ввода жилья и всегда соблюдает свои обязательства перед городом и покупателями квартир».

В этом году в программе мероприятия примут участие не только работники строительного комплекса, но и горожане. Программа включает:

– Конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!» (0+)

– Спортивный праздник «За труд и долголетие» (финал цикла спартакиады строителей) (6+)

– Торжественное вручение знаков отличия работникам отрасли – в Смольном

– Полуденный залп из пушки Нарышкина в Петропавловской крепости

– Праздничный молебен В Храме строителей

– Велопробег по историческому центру города

– Концерт в СКК «Ледовый дворец» 9 августа для работников и ветеранов отрасли (вместе с эстрадными звездами выйдут строители – победители конкурса «Нам песня строить и жить помогает» со своими творческими номерами) (12+).

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/