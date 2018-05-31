Папа римский поддержал единство Православной церкви

Римско-католическая церковь поддерживает каноническую Русскую православную церковь. Такое заявление сделал папа римский Франциск в рамках встречи с митрополитом Волоколамским Илларионом, сообщает 31 мая сайт отдела внешних связей РПЦ.

Встреча делегации Русской православной церкви с папой римским Франциском состоялась 30 мая в рамках Российско-итальянского форума-диалога.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат – ваш», – цитируют в РПЦ Франциска.

По словам папы, католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ, в том числе и по политическим причинам.

«Такова моя позиция и позиция святого престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются святому престолу», – подчеркнул он.

Ранее на Украине Священный синод Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии.