Росстат: за неделю бензин вырос в цене на 80 копеек за литр

Средняя розничная цена бензина в России за отчетную неделю 21 – 28 мая выросла на 80 копеек за литр. Об этом сообщается в материалах Росстата, опубликованных 31 мая.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 81 копейку, до 41,09 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 79 копеек, до 44,06 рубля за литр, марки Аи-98 — также на 79 коп, до 49,06 рубля.

Больше всего цены выросли в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово — на 3 – 3,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.

Напомним, что цены на топливо в РФ заметно растут почти два месяца подряд. Накануне крупнейшие нефтяные компании на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пообещали «стабилизировать цены на рынке бензина». Также 30 мая Федеральная антимонопольная служба нашла виноватых в подорожании бензина. По мнению ведомства, дефицит нефтепродуктов, который мог «послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», спровоцировала в основном «Роснефть».