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01.06.2018 12:05

Бесхозные миллионы на набережной

Горожане обживают новую деревянную набережную на Крестовском острове, ради которой снесли рестораны и кафе. Многим нравится. Только есть опасность, что проживет она не больше пяти лет, заявили «Фонтанке» эксперты. В желании проверить, так ли это, редакция натолкнулись на заговор молчания. Неясно ни на чьи деньги, ни по чьему проекту появился новый променад.
Бесхозные миллионы на набережной
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Из-за лиственничного променада пошли под снос старожилы Крестовского острова: рестораны «Мед», «Южный», клуб «Воздух», а также теннисные корты. Стоимость строительства участники проекта не разглашают, диапазон экспертных оценок широк: от 20 до 100 миллионов рублей. Как выяснила «Фонтанка», на строительство набережной, видимо, настоятельно попросили скинуться бизнесменов, чьи заведения остались работать на Южной дороге. 

До того, как Южную дорогу решено было облагородить с помощью новой красивой набережной, этот участок Крестовского острова постоянно попадал то в светскую хронику, то в сводки городских происшествий. Особенно часто мелькало название клуба «Воздух», который слыл среди респектабельных обитателей Крестовского рассадником пороков. На шум от этого очага ночной жизни регулярно жаловались даже жители Василеостровского района, хотя, казалось бы, он на другом берегу. А в 2013 году прокуратура Петроградского района обнаружила, что возле «Воздуха» процветает торговля веселящим газом

Поэтому проект создания набережной городская общественность приняла с воодушевлением. А вот рестораторы пришли в ужас. Предприниматели собирали пресс-конференции, писали обращения федеральным властям, судились с городом в арбитражном суде, но все безуспешно. Зимой 2017-го у них подошли к концу десятилетние сроки аренды. Под ковши экскаваторов попали не только клуб «Воздух», но и не замеченные в скандалах рестораны «Мед» и «Южный» и даже теннисные корты. Сохранить бизнес удалось только владельцам заведений Sunday Ginza и Villa Zimaletto.

Долгая дорога к набережной

Изначально планировалось, что к чемпионату мира по футболу Южная дорога оденется в гранитную набережную с деревянными тротуарами. Проект в 2015 году по заказу КГА разработал НИПЦ Генплана, а стоимость его реализации оценивалась более чем в 1,5 млрд рублей. Впрочем, дальше эскизов дело не пошло. Когда в начале 2018 года вице-губернатор Игорь Албин утвердил новый план развития Южной дороги, он уже не включал никаких капитальных построек, а просто назывался «благоустройство территории». 

По данным сайта госзакупок, единственный связанный с променадом на Крестовском контракт — это заказ на проектирование набережной, который в 2016 году выиграло ЗАО «Институт Транспортпроект» за 3,6 млн рублей. Но в 2018 году КГИОП запретил на набережной любое капитальное строительство, и Смольный отменил эту закупку, выплатив исполнителю компенсацию. 

Как сообщали в январе представители КРТИ, которым поручили организовать  работы по обустройству набережной, затраты сократились до нескольких десятков млн рублей. Так за несколько лет масштабный проект реконструкции и превратился в деревянный променад, на создание которого, судя по всему, город не потратил ни копейки, а скинулись рестораторы.

Чемпионат невиданной щедрости

Бесхозные миллионы на набережной

Чтобы успеть к мундиалю, строили деревянный променад в пожарном порядке. В начале года КГИОП согласовал эскизное предложение, разработанное по инициативе Петроградской районной администрации и КГА. А в феврале 2018 года, когда до чемпионата оставалось меньше полугода, завершились сносы ресторанов. В итоге подрядчик – ООО «А2 ТЭК» – приступил к работам только в конце апреля и закончил их неделю назад.

«Полтора месяца — это суперрекордный срок строительства, даже на дачном участке такие террасы строят по 2 – 3 месяца, — говорит владелец компании Максим Исьянов. — А нам к тому же пришлось разбирать завалы и фундаменты, оставшиеся от ресторанов и клубов». 

Источник в Смольном, знакомый с ситуацией, рассказал «Фонтанке», что, хотя проект оформили как текущий ремонт, в него были вложены не бюджетные средства, а деньги инвесторов. Какие именно бизнесмены и сколько потратили на реализацию проекта, он сообщить отказался.  В ООО «А2 ТЭК» наотрез не захотели комментировать этот вопрос. По данным «Фонтанки», скорее всего, все затраты легли на плечи оставшихся рестораторов. 

Напомним, что в конце 2017 года пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина сообщала, что, если бизнесмены хотят остаться на Южной дороге, это право надо заслужить, а именно – вложиться в благоустройство. Назывались суммы в пределах 30 – 50 млн рублей. 

В SunDay Ginza – одном из двух ресторанов, которым посчастливилось сохранить место, – «Фонтанке» рассказали, что на конец мая компания вложила в облагораживание прилегающей территории 8 млн рублей, но это не окончательная сумма. Управляющая второго заведения – Villa ZимаЛeto – Анна Лукьяненкова на вопрос «Фонтанки» о вложениях компании в променад отреагировала нервно. «Все вопросы к администрации района», – крикнула она и бросила трубку. В пресс-службе районной администрации эмоционально отказались от общения с журналистами.

Крупным планом

Меж тем напомним, что набережная, выполненная из лиственницы, — лишь малая часть общей программы благоустройства города к чемпионату мира по футболу. В конце 2017 года ее реализация заинтересовала специалистов Transparency International – неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией. 

Сотрудники российского офиса проанализировали конкурсную документацию и выяснили, что чиновники Смольного так объединили и укрупнили лоты, что выделить конкретного заказчика и стоимость каждого реконструированного или построенного объекта крайне сложно. Кроме того, эксперты Transparency International подсчитали, что в Петербурге из 31,1 млрд рублей, выделенных на дорожные проекты к ЧМ-2018, более 7 млрд рублей распределено с нарушениями. Например, закупки на 5 млрд проведены с укрупнением лотов, победителями стали несколько крупных фирм, а малый и средний бизнес мог претендовать только на субподряды. 

В частности, два контракта на 400 млн рублей получило некое ЗАО «Трест». По данным СПАРК, основатель и бенефициар компании — Сергей Рышкевич, который владеет несколькими десятками других фирм в строительной сфере. Телефоны компании, указанные в СПАРК, не отвечают, на запрос «Фонтанки», направленный по электронной почте, никто не ответил. Однако в системе госзакупок видно, что компания – частый участник тендеров КРТИ, выигранные ею подряды исчисляются десятками. 

Эта же компания, как утверждает еще один источник «Фонтанки» в Смольном, принимала участие в благоустройстве Крестовского острова. Еще часть работ, по данным источника, заказал ГУП «Водоканал» в рамках укрепления берега по проекту КГА. «А2 ТЭК» является, судя по всему, субподрядчиком одной из этих компаний, но какой именно – Максим Исьянов рассказывать не захотел. 

 «Получилось хорошо!» 

Чиновники КРТИ, комментируя выводы Transparency International, о которых много писали СМИ, заявляли, что проверка нарушений не выявила. В середине мая администрация города выпустила официальный релиз о том, что Игорь Албин «прошел пешеходным маршрутом обустраиваемой прибрежной части Приморского парка Победы, где вдоль береговой линии реки Малой Невки появляется новое общественно-рекреационное пространство». 

Релиз повествовал о том, что берег благоустроен в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, а в работах участвовали ГУПы «Водоканал» и «Ленсвет». Последний, в частности, установил на набережной 119 светильников и прожекторов. Тем временем один из мелких субподрядчиков, который попросил его не упоминать, рассказал, что свою часть работ выполнял вообще без договора. «Вам никто ничего не скажет о том, кто заказчик именно этих работ, потому что еще ничего не распределено», — говорит он.

Набережная площадью 5 тыс. кв. метров стоит на 1200 сваях. Валентин Ткачук, гендиректор компании «Планета Генплан», которой приходилось выполнять похожие проекты, себестоимость одного квадратного метра набережной оценивает в 1,5 тысячи рублей, а одной сваи – в 2 тысячи. С учетом работ, променад должен был обойтись его создателям в 20 миллионов рублей, полагает Ткачук. «Кстати, вся Венеция стоит на лиственнице, — напоминает он. — Там это дерево служит 200 – 300 лет. Но лиственница не очень хорошо переносит заморозки и таяния, поэтому у нас набережную надо будет пропитывать маслом раз в год». 

Иван Копосов, владелец мастерской Steel Balls, которая часто выполняет заказы на создание уличных интерьеров, рассказывает, что материалы для такой обработки будут стоить около 1 – 1,5 тысяч рублей на квадратный метр, а работа — от 1 до 3 тысяч рублей. Таким образом, чтобы променад прослужил долго, на его содержание нужно будет тратить от 10 до 22 млн рублей в год, то есть примерно столько же, во сколько обошлась и постройка. В противном случае он не простоит и 5 лет. 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил «Фонтанке», что текущим обслуживанием объекта  будет заниматься администрация Петроградского района. Глава КГИОП Сергей Макаров был более откровенен: "Формально это территория Приморского парка Победы, не исключено, что в итоге набережная и окажется на его балансе. Сам процесс затянулся, так как выбирали одну из нескольких концепций, потом долго не могли приступить к началу работ. Сейчас уже почти закончили – получилось хорошо".

Марина Васильева, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

 


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