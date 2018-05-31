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31.05.2018 16:15

Аваков о «смерти» Бабченко: МВД не станет прислушиваться к мнению международных организаций

Глава украинского МВД Арсен Аваков пребывает в недоумении из-за реакции международных организаций на инсценировку смерти журналиста Аркадия Бабченко. Правоохранительные органы, по его мнению, не должны руководствоваться общественным мнением. 

Его слова 31 мая приводят СМИ. Аваков не понял, почему СБУ предъявили обвинения в «дезинформировании общества». «Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили — Amnesty International или «Репортёры без границ» — «вот, у нас ещё один погибший журналист»?»  – цитирует главу МВД RT со ссылкой на «Интерфакс.Украина». Чиновник также добавил, что в интересах правоохранительных органов, в первую очередь, — спокойствие страны, а не реакция общественности. 

Высказался на эту тему и президент Украины. По его мнению, осуждать надо не СБУ, а Россию. 

Напомним, после того, как спустя сутки после «смерти» Бабченко журналист неожиданно воскрес, «Репортеры без границ» осудили инсценировку, выразив «глубокое негодование в связи с манипуляцией украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны». 

Справка:

Напомним, Бабченко «ожил» после того, как в него якобы стреляли в парадной его дома в Киеве. СБУ на пресс-конференции заявила, что задержаны и заказчик, и исполнитель убийства. Сам Бабченко порадовался, что его жизнь высоко оценили, за убийство журналиста якобы полагалась плата в 40 тысяч долларов.


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30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
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