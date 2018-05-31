В Петербурге пройдет массажный марафон в помощь центру «Антон тут рядом»

В Центре социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» уверены, что благотворительность должна приносить радость и пользу всем участникам. Поэтому и сам Центр, и его партнеры инициируют различные акции, участвуя в которых каждый может не только сделать пожертвование, но и получить что-нибудь взамен.

Ближайшая акция пройдет в воскресенье, 3 июня. В этот день все желающие смогут принять участие в благотворительном массажном марафоне «Прикосновение как выход» в поддержку Центра «Антон тут рядом». Организаторы акции – проект «Массаж за донейшн» и центр йоги «Сфера».

В этот день можно подарить себе не только сеанс классического массажа, но и более экзотические варианты: висцеральный, тайский, индийский, креольский и другие. Кроме этого, на мастер-классах всех желающих обучат косметическому самомассажу с элементами фейсформинга, расскажут, где в нашем теле создают напряжение зажатые эмоции, каковы причины детской психосоматики и о многом другом.

Всего в проекте участвуют более 30 специалистов, которые в этот день практикуют бесплатно, а все вырученные средства будут направлены на организацию летних интеграционных лагерей Центром “Антон тут рядом”.

Представители Центра «Антон тут рядом», в свою очередь, развенчают мифы об аутизме и объяснят, как можно выстраивать эффективное взаимодействие с людьми с аутизмом.

Подробная информация, расписание мастер-классов и запись на сеансы массажа – в группе “Прикосновение как выход”.