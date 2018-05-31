Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Бабченко

Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Аркадия Бабченко, назвав ее неприемлемой и недопустимой. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации 31 марта.

В заявлении подчеркивается, что целью профессии журналиста является поиск истины и любое манипулирование информацией может нанести серьезный ущерб авторитету СМИ и журналистики в целом.

«Это уже не просто журналистский случай, а полный цирк, организованный военными деятелями, и журналисту угрожали смертью в течение нескольких недель», — подчеркнул генеральный секретарь федерации Энтони Белленгер.

Ранее 31 мая президент Украины Петр Порошенко прокомментировал "спецоперацию" СБУ с инсценировкой смерти российского журналиста Аркадия Бабченко и резко негативную реакцию на нее со стороны ряда международных и общественных организаций, а также зарубежной прессы. По словам Порошенко, нужно осуждать не Украину, а Россию.

"Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", – заявил Порошенко.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».