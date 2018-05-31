Нарусова предложила обменять Сенцова на Вышинского

Обменять режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на содержащегося под стражей на Украине главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского предлагает сенатор Людмила Нарусова. Сенатор сделает такой запрос в соответствующие органы власти.

Об этом 31 мая сообщают «Вести.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Нарусова связалась с Сенцовым по видеосвязи. После разговора она заявила, что намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в Европейском суде по правам человека. По её словам, делать это нужно оперативно, учитывая состояние здоровья заключённого.

Ранее с Сенцовым по видеосвязи поговорила дочь Нарусовой, российская телеведущая и политик Ксения Собчак. По её словам, украинский режиссёр настроен решительно и не намерен прекращать голодовку. Ранее он начал получать поддерживающую терапию.

Главный редактор «РИА Новости Украина» Вышинский обвиняется в госизмене. Следствие приписывает ему поддержку Донецкой и Луганской народных республик.