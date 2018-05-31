Нарусова предложила обменять Сенцова на Вышинского
Обменять режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на содержащегося под стражей на Украине главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского предлагает сенатор Людмила Нарусова. Сенатор сделает такой запрос в соответствующие органы власти.
Об этом 31 мая сообщают «Вести.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Нарусова связалась с Сенцовым по видеосвязи. После разговора она заявила, что намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в Европейском суде по правам человека. По её словам, делать это нужно оперативно, учитывая состояние здоровья заключённого.
Ранее с Сенцовым по видеосвязи поговорила дочь Нарусовой, российская телеведущая и политик Ксения Собчак. По её словам, украинский режиссёр настроен решительно и не намерен прекращать голодовку. Ранее он начал получать поддерживающую терапию.
Главный редактор «РИА Новости Украина» Вышинский обвиняется в госизмене. Следствие приписывает ему поддержку Донецкой и Луганской народных республик.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.