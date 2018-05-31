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31.05.2018 16:10

Производители колбасы и молока не долетели до "Меркурия"

С 1 июля в магазинах могут возникнуть перебои с колбасой и молоком, так как участники рынка не готовы к введению системы «Меркурий» - аналога ЕГАИС для пищевых продуктов.
Производители колбасы и молока не долетели до "Меркурия"
Светлана Холявчук/Интерпресс

Внедрение системы «Меркурий», которое уже однажды откладывалось, снова грозит застопориться. За месяц до старта к ней не готова треть участников рынка. А те, кто успел освоить, говорят о миллионных затратах, которые неизбежно приведут к росту цен на продовольствие.

Закон о внедрении федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий» был принят еще в 2015 году. Ее участниками должны стать все предприятия, участвующие в обороте животной продукции – мясокомбинаты, птицефабрики, молочные заводы, производители морепродуктов, а также логистические центры, магазины, рестораны и гостиницы. 

ФГИС не только должна избавить участников рынка от бумажной волокиты с ветеринарными сертификатами, но и позволит отслеживать весь путь продукта от фермы до прилавка. Оператором «Меркурия» стал Россельхознадзор. Изначально запустить его планировалось с 1 января 2018 года, но из-за неготовности участников рынка старт был отложен на 1 июля.

Однако рынок снова оказался не готов. По данным управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, к системе присоединились только 72% потенциальных участников. «Остальные 28% пока подключаться не спешат», – говорит и.о. руководителя ведомства Сергей Кармазин. Лучше всего подготовились к реформе крупные торговые сети и фермеры, хуже всего – переработчики.

Переработка тормозит

Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») завершает интеграцию собственных информационных систем с «Меркурием» и уже использует его во всех распределительных центрах. «Лента» тоже готова к работе с ФГИС. «Проводятся тестовые отгрузки», – прокомментировали в пресс-службе ретейлера. Не видят проблем и фермеры. «Мы уже год тестируем систему, процедура не изменилась, только теперь ветеринарный сертификат – не бумажка, а веб-интерфейс», – рассказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Михаил Шконда.

А вот у переработчиков мяса и молока возникли сложности. По словам заместителя директора Пискаревского молочного завода Георгия Житмарева, в конце мая участники рынка обсуждали эту проблему на Молочном саммите в Сочи – подавляющее большинство производителей пока не могут настроить работу. В Х5 Retail Group подтверждают – из 1500 ее поставщиков 40% не успевают подключиться к системе до 1 июля. «Лента» точных показателей не назвала, но отметила, что «готовность рынка невысока». 

Без подключения к ФГИС предприятие автоматически выбывает из цепочки «производитель – переработчик – магазин», ведь за поставки и продажу товаров в обход системы нарушителям грозит штраф до 500 000 рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. В итоге многие продукты питания рискуют не доехать до гипермаркетов.

В подведомственном Россельхознадзору ФГУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» предполагают, что переработчики оказались хуже всех подготовлены к старту реформы из-за того, что не хотят расставаться с доходами от фальсифицированной продукции. «Основными противниками «Меркурия» являются крупные предприятия молочной и мясной отрасли. Это и неудивительно – в прошлом году в общем обороте молочной продукции было выявлено около 20% фальсификата», – пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее приводил другие цифры. По их данным, фальсификатом является только 8% молочной продукции. Самое частое нарушение — превышение уровня антибиотиков и заменителей молочных жиров в готовых продуктах. На эти ухищрения некоторые пищевики идут, чтобы снизить себестоимость.

Затратная цифровизация 

Сами производители говорят о технических и финансовых сложностях. По словам Георгия Житмарёва, Россельхознадзор советовал начать внедрение с тестовой версии. «Пискаревский» потратил на ее настройку время и деньги, но потом выяснилось, что ретейлеры подключены не к тестовой, а к основной версии системы, и теперь все надо делать заново.

«Мы все автоматизировали и настроили, но за месяц до старта ПО обновилось, и надо все перенастраивать», – соглашается директор «Нева Милк» Владимир Зюков. Кроме того, «Меркурий» не позволяет работать с возвратами непроданной продукции, отмечают поставщики.

Подключение бесплатно, но обслуживание ФГИС требует дополнительных расходов. «Нева Милк» оценивает свои затраты в 6 млн рублей. «Пискаревский» потратил около 3 млн рублей на разработку ПО, также компания наняла дополнительных сотрудников. «Но сети требуют еще и особым образом маркировать коробки, и это уже десятки миллионов рублей», – подчеркивает Георгий Житмарев. 

Директор по продажам «Мит Стар» Валерий Сергеев оценивает затраты на настройку работы с «Меркурием» в 200 – 600 тысяч рублей, но подчеркивает, что в эту сумму не входят расходы на обучение сотрудников. «Дополнительные расходы неизбежно приведут к увеличению себестоимости продукции, что в конечном итоге отразится на ценах в рознице», – отмечает он.

Лавочки закрыты

Многие небольшие магазины, закупавшие молоко у «Пискарёвского», уже объявили, что сворачивают свой бизнес, поскольку не готовы нести расходы на «Меркурий», говорит Георгий Житмарёв. «Из-за этого производители могут потерять достаточно емкий канал сбыта продукции», – добавляет Валерий Сергеев.

«Разрабатывая ФГИС, власти исходили из того, что все предприятия автоматизированы и нужно только наладить передачу данных. Но в реальности на это способны только 10% участников рынка», – говорит он. 

А вот в том, что «Меркурий» избавит рынок от фальсификата, предприниматели не уверены. По словам Валерия Сергеева, система прекрасно справится с выявлением виноватых в таких случаях, как, например, недавнее отравление артистов Мариинского театра. «Если бы поставщик сырья был подключен к системе, в кратчайшие сроки можно было бы выявить его происхождение, снять с полок магазина или склада всю партию бракованной продукции. Но, к сожалению, полностью избавить рынок от фальсификата система не сможет, так как не предполагает дополнительного контроля качества продукции в процессе переработки», – поясняет Валерий Сергеев. 

По мнению Георгия Житмарева, «Меркурий» – это, прежде всего, система ветеринарного контроля, а следить за перемещением товаров должна другая система. С этой задачей лучше справится промышленная маркировка товаров, над которой работает правительство.

«Я надеюсь, что реформу снова отложат или вовсе отменят ФГИС для готовой продукции, потому что она не несет ветеринарных рисков», – заключил топ-менеджер. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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