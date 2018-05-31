За неделю до ЧМ-2018 пропуска на Крестовский остров получили больше 3 тысяч человек

За автомобильными пропусками на Крестовский остров в дни матчей чемпионата мира по футболу-2018 обратились 3200 жителей Петроградского района Петербурга и тех, кто там работает. Для оформления пропуска необходимо 10 дней.

Как сообщает 7 июня комитет по печати Смольного, выдача пропусков продолжится и после старта чемпионата, предоставлять эту услугу многофункциональные центры будут до 13 июля. Как уточнил представитель МФЦ, всего за два месяца было подано больше пяти тысяч заявок, 3200 из которых уже оформлены в пропуска и выданы на руки водителям.

Подать документы можно в МФЦ на Каменноостровском проспекте, 55, литера Г, и улице Красного Курсанта, 28.

Напомним, ограничения на передвижение по острову будут действовать только в дни матчей, это семь дней — 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля, вьезд без пропусков будет запрещен на сутки.

Остров в дни матчей будет разделен на три зоны — синюю (А), зеленую (Б) и красную (зона FIFA). В последнюю жителям пропуска не выдают, разрешение на проезд в зоны А и Б зависит от места жительства или работы.

У жителей острова уже есть опыт в получении разрешений, в том числе срочного порядка — в последний день перед стартом Кубка Конфедераций в 2017 году в очередь выстроились 900 человек. Однако, как уточнили в МФЦ, в прошлом году всего было выдано 3900 пропусков. В этом году, по состоянию на 7 июня, уже оформлено 5300 заявок.