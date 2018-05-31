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31.05.2018 15:36

Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Надо осуждать не Украину, а Россию

Президент Украины Петр Порошенко 31 мая прокомментировал "спецоперацию" СБУ с инсценировкой смерти российского журналиста Аркадия Бабченко и резко негативную реакцию на нее со стороны ряда международных и общественных организаций, а также зарубежной прессы. По словам Порошенко, нужно осуждать не Украину, а Россию.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в лицее в Ивано-Франковской области, сообщает телеканал "112 Украина".

"Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", – заявил Порошенко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил приставить охрану к российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье, заодно поблагодарил Службу безопасности страны за "блестящую операцию". 

Вчера Порошенко заявил, что знал об инсценировке убийства. В то же время в ОБСЕ осудили распространение украинскими силовиками ложной информации относительно смерти журналиста. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает инсценировки убийства Аркадия Бабченко.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».


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