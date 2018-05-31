Петербургские туристы в Тунисе почувствовали себя заложниками из-за атаки протестующих

Отдыхающие в Тунисе туристы из Петербурга во время экскурсионной поездки сообщили близким тревожные новости — автобус остановлен и захвачен неизвестными. Позже выяснилось, что к путникам претензий нет, трассу перекрыли протестующие.

Тревожные новости прислал в редакцию «Фонтанки» коллега одной из отдыхающих. Днем 31 мая информацией с ним поделилась женщина, которая отправилась с дочерью в прибрежный город Сус. Сегодня во время туристической поездки автобус остановили вооруженные люди, затем его окружили сотрудники полиции. «Похоже на захват заложников», – описывала происходящее туристка.

Позже гид объяснил отдыхающим, что с терроризмом остановка не связана — трассу перекрыли протестующие местные жители. «К туристам претензий нет. Остается ждать», – сообщает читатель «Фонтанки».

Отметим, на рост террористической угрозы в Тунисе Ростуризм указывал еще в 2016 году, в стране действуют группировки, связанные с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

В январе 2018 года в столице Туниса прошли антиправительственные акции протеста против роста цен и повышения налогов, митингующих разгоняли, используя слезоточивый газ. На фоне таких новостей 30 мая Ассоциация туроператоров России сообщала, что рост числа отдыхающих в этой стране россиян заметен даже в низкий сезон — почти на 50% зимой и уже на 56% с начала летнего.