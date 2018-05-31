В Симферополе из-за кражи кабеля отрубился телефон скорой

Номер скорой помощи «103» недоступен в Симферополе 31 мая. К неполадке привела кража телефонного кабеля. Об этом сообщает сайт Минздрава Крыма.

Как отметил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин, звонки на номер «103» не принимаются с четырёх утра. Власти просят вызывать медиков, набирая «112» или еще три дополнительных городских номера.

Кража кабеля произошла на Аральской улице. По данным агентства «Крыминформ», связь будет восстановлена в ближайшее время. «Крымтелеком» работает над созданием резервного канала связи через Центр медицины катастроф.