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31.05.2018 15:22

В Симферополе из-за кражи кабеля отрубился телефон скорой

Номер скорой помощи «103» недоступен в Симферополе 31 мая. К неполадке привела кража телефонного кабеля. Об этом сообщает сайт Минздрава Крыма.

Как отметил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин, звонки на номер «103» не принимаются с четырёх утра. Власти просят вызывать медиков, набирая «112» или еще три дополнительных городских номера.

Кража кабеля произошла на Аральской улице. По данным агентства «Крыминформ», связь будет восстановлена в ближайшее время. «Крымтелеком» работает над созданием резервного канала связи через Центр медицины катастроф.

 


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