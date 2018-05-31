Тетя, купи вампира: Джонни Депп пошел по рукам за деньги

Джонни Депп, выступивший с концертами в Москве и Петербурге в составе группы Hollywood Vampires, встретился за деньги с поклонниками. Ценник и перечень услуг, входящих в пакет «Встреча», известен.

После московского концерта Hollywood Vampires, на котором Джонни Деппа забросали бюстгальтерами, СМИ сообщили страшное. Оказывается, кумир миллионов и женская золотая мечта Джонни Депп встречался с поклонницами за деньги. Очная ставка со звездой якобы стоил тысячу долларов. Желающих нашлись десятки. Встречи, по некоторым данным, проходили в индивидуальном режиме, но были коротки. Можно было успеть только поздороваться и чмокнуть прекрасного мужчину в щечку.

В Петербурге Джонни трижды прогулял собственную пресс-конференцию в отеле Four Seasons на Вознесенском. В конце концов, отвечать за товарища пришлось Элису Куперу. «Джонни в Петербурге», – гарантировал он.

Но, если в столице Депп гулял и веселился, в городе на Неве, похоже, никому не удалось дорваться до тела. Москвичам досталась и автограф-сессия, и возможность как бы невзначай застать любимца на Красной площади. Петербурге не перепало ничего. Как говорят источники, близкие к организаторам мероприятия, Джонни все время безвылазно просидел в отеле.

Увидеть его смогли только те, кто согласился сделать это за деньги.

Удовольствие было вполне официальным. Стоило полторы тысячи долларов. В пакет услуг входил, собственно, билет на концерт, а также встреча со всеми тремя звездными участниками группы Hollywood Vampires: Джонни Деппом, Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. С ними можно было: сделать персональное фото, получить автографы на фото размером 8 на 10 см (как они уместили все свои росчерки на таком клочке фотобумаги?), получить некий эксклюзивный мерч Hollywood Vampires и — о, чудо! – поприветствовать всех троих звезд. А они, в свою очередь должны были поприветствовать своего поклонника, доказавшего серьезность чувств на деле.

«Вампиры», действительно, провели эту самую платную встречу. Все произошло прямо в Ледовом дворце, примерно за полчаса до официального начала концерта. Поклонников, оплативших «пакет», запустили скопом, никаких «индивидуальных» встреч в закрытой комнате с Деппом наедине не было. И, если в Москве называют цифру в сорок человек, в Петербурге желающих, как говорят, было значительно меньше.

Тем не менее, если в каждом из 24 городов тура Депп и компания будут проворачивать такие «пакетные встречи», то только на них они могут заработать по итогам тура около миллиона долларов. Делить, правда, придется на троих — если московская версия с «индивидуальным обслуживанием» всего лишь легенда.

Тем не менее, это не объясняет, почему на петербургском концерте Депп выглядел таким уставшим. Видимо, было еще что-то, о чем мы не знаем. Хотя организаторы клянутся, что гримерка в Ледовом после его отбытия в идеальном порядке — никаких следов алкогольных или иных излишеств не обнаружено.