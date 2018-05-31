ГИБДД предлагает обсудить: как добиться нулевой смертности в ДТП в 94 пунктах

Уменьшение числа рекламных щитов вдоль дорог, снижение разрешённой скорости движения в населённых пунктах, установка в машинах алкозамков, появление в автомобильных аптечках термоодеял для укрывания пострадавших, ускорение подключения светофоров и освещения к электросетям – эти и другие нововведения призваны помочь повысить безопасность дорожного движения, пишет 31 мая «Коммерсантъ».

Опубликованный Госавтоинспекцией план – это набор мероприятий, разработанных для реализации стратегии по безопасности движения до 2024 года, которую в начале года утвердил премьер Дмитрий Медведев. Число погибших в ДТП, согласно плану, к 2024 году надо снизить с 13,4 до 4 человек (на 100 тыс. населения), то есть до уровня Испании и Германии. А к 2030 году необходимо и вовсе добиться нулевой смертности. Такого не удавалось пока ни одной стране.

Меры, призванные спасти жизнь и здоровье граждан (всего 94 пункта), поделены на тематические блоки.

Совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; Повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов; Совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП.

Во втором, «детском», блоке помимо обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге и обучения родителей в перинатальных центрах и роддомах предполагается создание родительских патрулей (они будут проверять, носят ли дети световозвращающие элементы, возят и родители детей в автокреслах и обеспечивать безопасность при следовании ребенка по маршруту дом – школа – дом), а также говорится об определении механизма финансирования отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). На детских площадка предлагается устанавливать мини-макеты светофоров, дорожных знаков, рисовать «зебры» – «для формирования у детей устойчивого интереса к вопросам безопасности дорожного движения».

Среди предложений по «изменению поведения участников движения» – формирование имиджа сотрудников ГИБДД как защитников и помощников для «создания атмосферы партнерства на дороге»; ужесточение наказаний за нарушение правил иностранцами, использование данных системы ЭРА ГЛОНАСС для доказательства нарушений и рассылки штрафов. На автомобили граждан, ранее наказанных за пьяное вождение, предлагается устанавливать алкозамки, не позволяющие завести двигатель машины, пока водитель не дунет в алкометр (они уже применялись в ряде автобусных парков, ГИБДД лоббирует эту разработку с 2012 года).

В числе прочего между ГИБДД и Минздравом хотят наладить «электронное взаимодействие», чтобы полицейские сразу узнавали об имеющихся у граждан противопоказаниях к вождению. Госавтоинспекция говорит об этой проблеме не первый год: граждане незаконно получают права.

Проект вынесен на общественное обсуждение. Свои предложения по нему можно отправлять до 9 июня на адрес dmitroshin@mvd.ru с пометкой «предложения».