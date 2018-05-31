ОНФ посчитал: лишь 78% майских указов выполнены

Руководитель исполкома Объединенного народного фронта Алексей Анисимов на заседании центрального штаба рассказал об оценке выполнения майских указов президента 2012-2018 годов. По мнению общественника, они выполнены всего на 78%.

Как пишет 31 мая «Газета.ру», Анисимов заявил: помимо этого, 10% поручений выполнены лишь формально и нуждаются в контроле. В частности, по словам главы ОНФ, это относится к смертности: она действительно снизилась, однако остается высокой гибель россиян от злокачественных образований.

Майские указы Владимир Путин подписал в день вступления в должность президента в третий раз — 7 мая 2012 года. Это 11 документов, ставящих обширные задачи по совершенствованию экономики, здравоохранения, образования, демографии, науки, внешней политики, системы госуправления, вооруженных сил и так далее. Сроки выполнения простираются до 2018–2020 годов.

В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев признавал, что дедлайн майских указов – конец 2017 года – был сорван, однако добавил, что за первые месяцы 2018 года «кое-что удалось наверстать».

Сразу после инаугурации в мае 2018-го вступивший в свой четвертый срок президент Путин подписал новые майские указы.