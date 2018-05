"Зенит" в шоке от отставки Зидана из "Реала": вовремя подписали Семака

Пресс-служба "Зенита" отреагировала на сенсационную новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала", о которой объявили примерно полчаса назад.

В англоязычной версии твиттера сине-бело-голубых по этому поводу появилась следующая запись. "Шокированы новостью об уходе Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Сергея Семака во вторник, так что, руки прочь, «Реал»!", — говорится в сообщении.

Shocked by the news about Zidane leaving @realmadriden, but luckily we snapped up Sergey Semak on Tuesday so hands off Real! #Relieved

