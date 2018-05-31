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31.05.2018 14:50

"Зенит" в шоке от отставки Зидана из "Реала": вовремя подписали Семака

Пресс-служба "Зенита" отреагировала на сенсационную новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала", о которой объявили примерно полчаса назад.

В англоязычной версии твиттера сине-бело-голубых по этому поводу появилась следующая запись. "Шокированы новостью об уходе Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Сергея Семака во вторник, так что, руки прочь, «Реал»!", — говорится в сообщении.

Зидан стал главным тренером мадридского клуба в январе 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, стала обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

Сергей Семак 29 мая был назначен главным тренером ФК "Зенит" по формуле 2+1.


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