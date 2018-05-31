Шойгу пригласил министра обороны Израиля на парад Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего израильского коллегу Авигдора Либермана на следующий парад Победы в Москве.

Генерал армии озвучил его в ходе переговоров с министром обороны Израиля в Москве 31 мая, сообщает официальный сайт МО РФ. Во время беседы Шойгу выразил сожаление, что Авигдору Либерману не удалось присутствовать вместе с премьер-министром Израиля на параде Победы в Москве 9 мая.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас на следующий год посетить парад. Конечно, не могу не отметить того факта, что законом в Израиле 9 мая – День Победы – установлен как государственный праздник», –– сказал Сергей Шойгу.

В целом же министры говорили о ситуации в южной зоне деэскалации в Сирии. «Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить все, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США», – отметил Сергей Шойгу в ходе встречи.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что «развитие ситуации в Сирии имеет положительную тенденцию». «Она улучшилась после практически бескровного примирения в Восточной Гуте, Хомсе, а также освобождения от ИГИЛ Ярмука – южного пригорода Дамаска», – пояснил Сергей Шойгу.

Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Сирии 8 мая. Информагентство SANA заявило, то атаковали район Эль-Кисва в пригороде Дамаска, сирийским ПВО частично удалось отразить удар. Позже стало известно, что израильские власти предупредили Россию перед началом ракетных атак по иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии.