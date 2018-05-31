В Петербурге СК за месяц завершил расследование дела подруги Анны Семенович, решившей насолить экс-супругу

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу в «кратчайшие сроки» завершило расследование уголовного дела в отношении светской дамы Анны Тимохиной, которую подозревают в даче взятки полиции. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Сбор доказательств по делу занял месяц. В ближайшее время материалы производства с обвинительным заключением передадут в прокуратуру.

Подругу певицы и актрисы Анны Семенович задержали в конце апреля. По версии следствия, 25 апреля Анна Тимохина прилетела из Лондона и 27 апреля дала взятку в размере 10 тысяч долларов сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району.

Дама хотела расквитаться со своим бывшим мужем. Деньги служили оплатой за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении 48-летнего бизнесмена Александра Тимохина, который является совладельцем банка «Заубер» и других серьезных активов в Петербурге.