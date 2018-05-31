ГАТИ возбудила дело против ГУДП «Центр» из-за парковки на Невском

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга возбудила дело в отношении СПб ГУДП «Центр» по факту производства земляных работ с изменением планировочного решения без ордера ГАТИ. Об этом 31 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе инспекции.

Речь идёт о неправомерно устроенной парковке на Невском проспекте, у дома 113/4, литера А, между Полтавской и Харьковской улицами. После работ, проведённых там в мае, общественники заметили новую парковку «ёлочкой», «откусившую» часть тротуара, и оставили жалобу на портале «Наш Петербург».

Отметим, что предприятию, в случае признания его нарушителем данной нормы, грозит штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, оно должно будет вернуть дороге прежний вид в соответствии с её паспортом.