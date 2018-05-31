Американские истребители «Гроулер» впервые прилетят в Финляндию

Палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США Boeing EA-18G Growler, разработанный на базе истребителя F/A-18F Super Hornet, прилетит в Финляндию на двухдневное авиашоу в честь 100-летия ВВС республики. Об этом сообщает компания-производитель Boeing.

Два самолёта EA-18G, которые увидят зрители авиасалона, – часть эскадрона электронной атаки, который базируется на военно-морской станции на острове Уидби, штат Вашингтон, США. «Гроулер» был разработан, чтобы помочь летным экипажам достичь своей цели, не будучи обнаруженными, отмечают в Boeing.

Напомним, что Финляндия планирует переоснащение флота ВВС республики и принимает заявки от поставщиков. Истребители Super Hornet F/A-18 являются одним из пяти вариантов, среди которых есть также британский Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale, шведский Saab Gripen E, а также американский Lockheed Martin F-35. На закупку 64 воздушных судов Финляндия готова потратить от 7 до 10 млрд евро. Сейчас на вооружении у ВВС республики – 57 самолётов Boeing F/A-18C Hornet.

В прошлом году представители компании тоже рекламировали свои самолёты в Хельсинки. На авиашоу на аэродроме Тиккакоски в городе Ювяскюля 16 – 17 июня будут представлены и другие претенденты на закупку ВС Финляндии.