В Упсала-Цирке пройдёт детская благотворительная garage-sale

В Упсала-Цирке состоится «Фляк-маркет» – благотворительный детский garage-sale и семейный пикник.

Как рассказали «Фонтанки» организаторы, 3 июня дети в возрасте от 6 до 14 лет откроют в парке гаражную распродажу и станут участниками маркета. 50% собранных участниками средств будут перечислены на развитие и поддержку социальных проектов Упсала-Цирка.

На музыкальной сцене в этот день авторский лайн-ап Дениса Рубина, программного директора музея ЭРАРТА. В программе: Евгений Кубынин – основатель бесконечно любимого коллектива «Зимавсегда», новый проект Алексея и Максима из «Есть Есть Есть» под названием «Мистерволк» и авторы легендарной «Рыбалки», группа S.P.O.R.T.

Будет и группа-сюрприз, название которой организаторы пока не раскрывают.

Весь день на площадке Упсала-Цирка гостей ждут цирковые мастер-классы и творческие мастерские, встречи с друзьями и домашняя еда, йога под открытым небом, и жонглёрский флешмоб.

Билеты можно приобрести на сайте https://radario.ru/events/266253.

Завершит день показ спектакля «Я Басё», который стал лауреатом национальной премии «Золотая Маска» и фестиваля «Арлекин» (вход по отдельным билетам).