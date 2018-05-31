Май в Петербурге побил рекорд столетней давности

Впервые за последнюю сотню лет среднесуточная майская температура в Петербурге превысила 15 градусов тепла. Начало лета тоже будет теплым, но принесет в город дожди.

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, окончательные выводы можно будет сделать в конце дня 31 мая, однако уже ясно, что рекорд столетней давности побит. С ним соглашается и специалист из центра «Фобос» Михаил Леус. На своей странице в Facebook эксперт отметил, что май 2018 года в истории погодных наблюдений займет третье место — теплее было только в 1897 году (средняя температура 16,2 градуса) и в 1906-м (15,7 градуса). Кроме того, что месяц был аномально теплым, он еще и принес в город крайне мало осадков, всего 36% от нормы, рассказал Колесов.

Что касается июня, то начало лета будет прохладнее жаркого мая, но особого похолодания все же ждать не стоит. Погода, по словам Колесова, будет близкой к норме: с переменной облачностью, периодическими дождями и температурой около 20 градусов тепла днем.