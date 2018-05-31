«Матч ТВ» покажет все игры мундиаля

Все игры финала Кубка мира по футболу – 2018 покажет федеральный канал «Матч ТВ», почти половину из них (30) он будет транслировать в прямом эфире.

Привычная программа телеканала претерпит значительные изменения. Вещание «Матч ТВ» будет полностью посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены прямые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.

Комментаторы «Матч ТВ» также выступят в роли экспертов многочисленных студийных эфиров, которые, наряду с трансляциями, включены в сетку вещания телеканала на время мундиаля.

Матч открытия Россия – Саудовская Аравия прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин. Перед играми, в перерывах и после матчей телеканал предложит вниманию зрителей прогнозы, анализ и мнение профессиональных экспертов.

Также во время чемпионата мира «Матч ТВ» запустит дневники о жизни и приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется «По России с футболом».

Экспертами телеканала, помимо комментаторов, станут известные футболисты и тренеры: Александр Кержаков, Денис Глушаков (в случае, если не попадет в окончательный состав сборной России на мундиале), Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев и другие.

Бесплатный просмотр трансляций всех матчей в высоком качестве и в прямом эфире будет у пользователей Интернета на сайте matchtv.ru. Впервые в истории чемпионатов мира во время трансляций пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

Хайлайты матчей, видеопрофайлы всех стран-участников будут доступны на всех диджитал-площадках «ГПМ Матч».