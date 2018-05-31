Дети с инвалидностью со всей России соревновались на роликах в Петербурге

На горнолыжном курорте «Охта Парк» прошли Всероссийские соревнования «Старты Мечты. Ролики». В мероприятии приняли участие 32 ребенка с инвалидностью различной степени тяжести из 12 регионов России.

Соревнования были организованы в преддверии Международного дня детей. Прошли они уже во второй раз. Организатором стартов является НКО «Лыжи Мечты» Сергея и Натальи Белоголовцевых.

По словам Натальи Белоголовцевой, мамы особенного ребенка, «Старты Мечты» дарят возможность детям и подросткам, которые из-за тяжелых заболеваний большую часть своей жизни вынуждены проводить «в четырех стенах», почувствовать себя сильными, свободными, успешными. Реализованная «ситуация успеха» для многих из них станет новой ступенью в раскрытии физического и эмоционального потенциала, стимулом к качественному изменению и преобразованию жизни.

Открывал соревнование Алексей Мошкин – российский горнолыжник, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. Знаменитый паралимпиец обратился к юным спортсменам со словами приветствия и поддержки: «Сегодня вам предстоит порадовать себя и всех тех, кто пришел за вас болеть. Знайте, что для вас нет ничего невозможного! Вы рисуете роликами на асфальте! Только вперед!».

Среди участников были дети и подростки с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, полной, или частичной потерей зрения и слуха, различными ментальными нарушениями, они проходили сложную дистанцию. Судейская бригада серьезно оценивала результаты участников по целому ряду критериев.

Победителей определили в трех номинациях: «С поддержкой инструктора» (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше); «С помощью специализированного оборудования» (участие в соревнованиях с помощью специального оборудования; 2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше); «Самостоятельно катающиеся» (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше).

Награды достались ребятам из Петербурга, Челябинской области, Москвы и Московской области.

Как отметили организаторы, в категории: «Без поддержки, год рождения 2011 и младше» все призовые места достались петербуржцам: Устинову Даниилу, Прохоренко Максиму, Стеценко Игорю – воспитанникам Санкт-Петербургской роллер-школы « Ногам дорогу».

«У нас нет разделений ни по возрастам, ни по диагнозам. У особенных детей, которые с раннего возраста начинают заниматься по нашей инновационной методике горнолыжным и роллерным спортом, появляются значительные улучшения физического состояния, усиливаются интеллектуальные способности. Причем, эти позитивные изменения происходят быстро. Роллер-спорт – внесезонный, поэтому им дети могут заниматься круглогодично и регулярно. Площадкой для проведения соревнований мы выбрали красивейший город России – Санкт-Петербург. А сами соревнования – это море эмоций! Каждый ребенок стремится проявить свои лучшие качества. И еще подобные соревнования воспитывают будущих чемпионов, причем наши дети побеждают не только в Паралимпийских играх, они наравне со здоровыми детьми участвуют в чемпионатах и Олимпиадах», – отметила Наталья Белоголовцева.