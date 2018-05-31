Назарбаев получил пожизненные полномочия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до конца жизни будет возглавлять совет безопасности страны. Закон 31 мая подписала верхняя палата парламента.

Как сообщает Tengrinews.kz, такое право Назарбаеву принадлежит «в силу его исторической миссии». Кроме президента в состав совбеза войдут министры и глава правительства, госсекретарь, генеральный прокурор, руководство администрации президента, всего еще 11 человек.

Кроме того, совбез стал координирующим конституционным органом, тогда как ранее имел лишь консультативную функцию. В законе сказано, что совет займется обеспечением национальной безопасности, сохранением политической стабильности внутри страны, будет защищать конституционный строй, территориальную целостность и национальные интересы страны на внешнеполитических рубежах.

О том, что Назарбаев получит пожизненные полномочия, было известно ранее, об этом в феврале текущего года упоминал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. Такое право за президентом было закреплено во время конституционной реформы в 2017 году.

Закон вступит в силу, когда его подпишет сам Назарбаев.