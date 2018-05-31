Главарь экстремистской группировки «Невоград-2» получил 16 лет, один её участник оправдан

19 участникам националистической группировки «Невоград-2», обвиняющимся в 36 преступлениях, среди которых грабежи, убийства, экстремизм и причинение тяжких телесных повреждений, сегодня огласили приговор. Одного из фигурантов Санкт-Петербургский горсуд оправдал.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 31 мая, обвиняемый в разбое Илья Забалуев оправдан с правом на реабилитацию.

Возглавлявшему группировку Андрею Колесникову, носившему ранее имя Джамаль, назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Ранее Колесников признался в убийстве мигранта из Узбекистана 4 ноября 2013 года.

Одиннадцать фигурантов получили сроки от четырёх до девяти лет, трое из них освобождены в зале суда за истечением срока давности. Ещё четверых признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, они получили по три года условно.

Одного фигуранта оправдали по статье «Убийство», но признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он получил 4,4 года исправительной колонии общего режима.

Дело слушалось полтора года за закрытыми дверями. Некоторые фигуранты были несовершеннолетними в период совершения преступлений.

Началом конца группировки стал День народного единства 4 ноября 2013 года, когда в Рыбацком был убит гражданин Узбекистана, а в метро «Удельная» избили пассажиров.

Объединение получило название за подражание предшественникам — коллективу NS/WP Невоград, который запомнился снятым на видео убийством гражданина Ганы и почтовой отправкой фаллоса следователю.