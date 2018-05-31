Собчак: Сенцов отказывается прекращать голодовку, хотя у него выпадают зубы

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак поговорила с украинским режиссером Олегом Сенцовым по видеосвязи. Голодающего заключенного она описала словами «бледный и худой».

«У него действительно выпало два зуба, цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко», – написала она в твиттере (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

По словам Собчак, Сенцов "настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение о голодовке". 28 мая украинский режиссер начал получать поддерживающую терапию, на которую он согласился, сообщало УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отметим, что Сенцов был осужден в 2015 году на 20 лет заключения по делу «крымских террористов». В деле фигурировали поджог двери симферопольского офиса «Единой России» и подготовка возможного взрыва памятника Ленину. Сенцова обвинили на основании показаний двух других подозреваемых, пошедших на сделку со следствием и получивших по 7 лет. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд РФ сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.

14 мая в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех 64 украинских "политзаключенных" в России. 25 мая на кинопремьере в Петербурге фильма о Собчаке Ксения Собчак и режиссёр Вера Кричевская высказались в поддержку Олега Сенцова.