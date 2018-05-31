Путин примет арабского принца

Владимир Путин примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Об этом в последний день весны сообщает пресс-служба Кремля, добавляя, что встреча президента России и члена королевской семьи состоится в Москве завтра, 1 июня.

Лидеры стран обсудят перспективы наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян подпишут декларацию о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.