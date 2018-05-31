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31.05.2018 13:28

Улюкаев пошел по этапу

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева этапировали в колонию для отбытия восьмилетнего срока наказания.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах 31 мая. «Сегодня рано утром Улюкаева этапировали в колонию», – сказал он, добавив, что «пока точно не известно, в какую именно колонию строгого режима отправили бывшего министра».

Ранее А.Улюкаев содержался в изоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО «Матросская тишина».

Мосгорсуд 12 апреля подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

В ноябре 2016 г. А.Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.


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