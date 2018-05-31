Финляндия оправилась после эмбарго РФ: пищепром нашёл новые рынки сбыта

В 2018 году объёмы экспорта финской пищевой продукции впервые могут превысить объёмы докризисного 2013 года, сообщает Yle.

Согласно прогнозу экспертной компании Food From Finland, в этом году общая сумма экспорта продуктов питания перешагнет границу в 1,7 млрд евро.

«То, что мы потеряли на российском экспорте, за три года мы сумели нагнать на других рынках», – заявил руководитель программы экспортного развития Food From Finland Эса Вранг.

После вступления в силу в 2014 году российского эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС Финляндия потеряла на экспорте в РФ 310 миллионов евро. Однако новые рынки сбыта нашлись по всему миру, начиная от Франции и заканчивая Азией. Если в 2013 году более половины всех экспортных продуктов шли в три страны – Россию, Швецию и Эстонию, то сейчас две трети направляются в иные страны, среди которых, помимо Европы, – Саудовская Аравия, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Основным экспортным продуктом финского пищепрома стало сливочное масло. За последние 5 лет экспорт финского масла во Францию вырос в 10 раз и достиг 65 млн евро в год. Самым крупным поставщиком молочной продукции является гигант Valio.

Также вырос экспорт финского масла в Швецию, Данию, Польшу и даже в Саудовскую Аравию. В это арабское королевство Суоми в 2017 году продала масла на сумму 3,7 млн евро.

Кроме того, успеха на международной арене за последние несколько лет добился финский крепкий алкоголь, в частности джин.

По словам Вранга, у финских поставщиков изменилось мышление: финны стали гораздо активнее искать новые каналы сбыта за рубежом.