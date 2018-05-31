СМИ: Аршавин может стать советником президента "Зенита"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, бывший капитан "Зенита", может в скором времени завершить карьеру футболиста и вернуться в Санкт-Петербург, сообщает sport-weekend.com 31 мая.

"После неудачного сезона, который сине-бело-голубые провели после возвращения на управленческую должность Сергея Фурсенко, президенту (клуба. – Прим.ред.) потребуется реальный советник, знающий российский футбол. Вячеслав Малафеев останется в клубе и будет занимать должность спортивного директора. Аршавин может стать советником президента, но не будет вмешиваться в работу главного тренера", – сообщает издание.

Отметим, что сегодня "Кайрат" примет "Актобе" в рамках 13-го тура КПЛ. Ранее в матче 12-го тура "Кайрат" на чужом поле взял верх над "Атырау" со счетом 3:1 – первый гол у гостей на 28-й минуте забил Аршавин.

Напомним, 29 мая главным тренером ФК "Зенит" назначен Сергей Семак, с которым Аршавин играл вместе за сборную РФ.