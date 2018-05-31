Основного конкурента Uber родом из Эстонии оценили в 1 млрд долл.

Основной европейский конкурент Uber, базирующийся в Эстонии, – компания Taxify – собрал 175 миллионов долларов дополнительных инвестиций и теперь оценивается на рынке примерно в миллиард долларов, пишет портал Techcrunch.

Среди инвесторов «европейского Uber» оказался и немецкий автогигант Daimler, вложивший в эстонцев неназванную, но солидную сумму. Эти инвестиции отлично укладываются в стратегию развития Daimler, которую недавно озвучил Дитрих Цейтше: из автопроизводителя превратить компанию в поставщика услуг. Также среди инвесторов – китайская Didi Chuxing, та самая, которая выкупила бизнес Uber в Китае только для того, чтобы закрыть его.

Компания Taxify была основана в 2013 году братьями Маркусом и Мартином Виллигами и Оливером Лейсау. Маркусу тогда было всего 19, а старший брат Мартин работал в другом эстонском стартапе — Skype. Сейчас Маркус Виллиг самый молодой CEO, которая стоит миллиард долларов. Сегодня этот, уже не только эстонский, «стартап» считается самой быстро растущей компанией на рынке такси. Компания действует в 28 странах и 43 городах в Европе, Африке и в Австралии, с ней сотрудничают около полумиллиона водителей и перевозят до десяти миллионов пассажиров. По крайней мере, столько людей скачали приложение Taxify и зарегистрировались в нём.