Изгнавший шамана Колю из Мариинского дворца коммунист вступил в «Единую Россию»

Бывший депутат петербургского Законодательного собрания (пятого созыва) Константин Смирнов вступил в «Единую Россию». Ранее он также побывал в рядах партии ЛДПР.

Новость политик сам сообщил «Фонтанке» 31 мая:

«Сделал это с огромным удовольствием, «Единая Россия» - единственная реальная партия, которая занимается реальными делами при реальной поддержке народа», – отметил он.

По словам Смирнова, он понял, что в партиях, в которых он состоял до этого, не занимались делами, а заявленные взгляды не подтверждались реальной работой. Сам же депутат не мог заниматься практически полезными вещами потому, что был занят политической борьбой с однопартийцами.

«Будучи депутатом, я успел только написать закон о внесении понятия «Город-герой Ленинград» в Устав Петербурга и закон о ярмарках, который сейчас реформируется. На остальное не хватило времени», – с сожалением отметил он.

«Могу сказать, что мои взгляды соответствуют программе «Единой России», и я всегда поддерживал Владимира Путина. Также мне очень приятно работать в команде лидера регионального отделения Вячеслава Макарова», – заверил «Фонтанку» Смирнов.

Константин Смирнов был членом КПРФ с 1999 года, в частности, он работал помощником депутата Государственной думы от КПРФ академика Жореса Алферова. В 2016 году во время очередной избирательной кампании вступил в партию ЛДПР, от которой баллотировался в 23 округе в Невском районе. Выборы проиграл.

Будучи депутатом 5 созыва, возглавлял контрольную группу ЗакСа. В 2016 году депутаты под руководством тогда еще коммуниста Смирнова осудили проведение религиозных обрядов в стенах ЗакСа, а также обратились в прокуратуру в связи с визитом в Мариинский дворец шамана Коли.