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31.05.2018 12:49

Дуров: Стикеры Telegram неправильно работают в iOS 11.4 из-за ограничений Apple

Некоторые функции Telegram, в частности стикеры, неправильно работают в мобильной операционной системе iOS 11.4. Разработчик Apple не дает обновить приложение в связи с блокировкой мессенджера в России. Об этом 31 мая заявил программист Павел Дуров.  

«Telegram не обновляет свои приложения для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», – пишет основатель мессенджера. 

«К сожалению, Apple не с нами, – констатирует он. – В то время как Россия составляет только 7% пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля».

Напомним, 28 мая Роскомнадзор уже во второй раз потребовал от Apple удалить приложение «Телеграм» из своего онлайн-магазина и не рассылать пользователям сервисные push-уведомления.  Регулятор ждёт этого практически с начала блокировки мессенджера, когда первый раз потребовал вычистить Telegram из App Store и Google Play. 

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал.


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