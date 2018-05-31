Дуров: Стикеры Telegram неправильно работают в iOS 11.4 из-за ограничений Apple

Некоторые функции Telegram, в частности стикеры, неправильно работают в мобильной операционной системе iOS 11.4. Разработчик Apple не дает обновить приложение в связи с блокировкой мессенджера в России. Об этом 31 мая заявил программист Павел Дуров.

«Telegram не обновляет свои приложения для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», – пишет основатель мессенджера.

«К сожалению, Apple не с нами, – констатирует он. – В то время как Россия составляет только 7% пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля».

Напомним, 28 мая Роскомнадзор уже во второй раз потребовал от Apple удалить приложение «Телеграм» из своего онлайн-магазина и не рассылать пользователям сервисные push-уведомления. Регулятор ждёт этого практически с начала блокировки мессенджера, когда первый раз потребовал вычистить Telegram из App Store и Google Play.