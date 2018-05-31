В дни матчей ЧМ в Петербурге изменится график метро и мостов

В дни матчей чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге планируется продлить работу метро и изменить график разводки мостов. Болельщиков просят пользоваться общественным транспортом.

Метро, как ожидается, будет работать дольше в дни вечерних матчей, начинающихся в 21 час. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов на заседании рабочей группы по взаимодействию со СМИ во время ЧМ в Москве, пишут 31 мая СМИ.

График разводки мостов, по его словам, изменят так, чтобы до 3 часов ночи можно было попасть с Петроградской стороны в центр и обратно (Петроградский и Центральный районы связывает напрямую Троицкий мост, также можно добраться через Васильевский остров и Выборгскую сторону). Болельщики, имеющие билеты на матчи, смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Смольный в лице комитета по развитию транспортной инфраструктуры попросил зрителей приезжать на стадион «Санкт-Петербург» на общественном транспорте заранее, чтобы хватило времени пройти досмотровую зону и найти свой сектор и место на трибуне.

Машины болельщики могут оставлять на городских и перехватывающих автостоянках (бесплатно при въезде с 6:01 до 20:00 и выезде до 23:59 в случае предъявления БСК или «Подорожника», подтверждающего поездку на общественном транспорте в это время), а в крайнем случае на парковке у ТРК «Меркурий» на улице Савушкина, которая рассчитана на 350 машин. Специальные транспортные средства маломобильных групп граждан можно парковать у БЦ «Петровский» на Петровской косе, 2, там помещаются 60 автомобилей.

На время проведения матчей на Крестовском и Петроградском острове, как уже сообщалось, будут вводить временные ограничения движения.