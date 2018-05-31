На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений

Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах.

В ходе пленарного заседания инвестиционной энергетической конференции в Пскове 30 мая было объявлено о заключении 10 соглашений о техприсоединении в 2019-2020 годах нескольких производственных и строительных площадок в Псковской области. Суммарная запрошенная мощность составила 12,4 МВт.

Соглашения подписали директор филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» Константин Михайлов и представители инвесторов. Предприятия, заявившие о намерении осуществить технологическое присоединение к сетям «Псковэнерго», нацелены на реализацию проектов в сфере строительства, промышленного производства и сельского хозяйства.

Соглашения о намерениях подписали псковские застройщики: ООО «Псковжилстрой», ООО «ПИК-фонд имущества», директор ООО «РУС-СЕРВИС». Также в период подготовки к проведению Региональной инвестиционной энергетической конференции инвестиционные соглашения о технологическом присоединении с филиалом МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» подписали ИП Круглов Вадим Николаевич, ООО «Великолукское ТОК» и другие.

Напомним, 30 мая в Пскове прошла Региональная инвестиционная энергетическая конференция. Ее центральной темой стало стратегическое территориальное планирование развития субъектов предпринимательства в Псковской области с учетом оптимального использования существующей энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры региона. Мероприятие призвано скоординировать планы всех вовлеченных сторон, чтобы бизнес получил качественный доступ к необходимым инженерным сетям – электроэнергии, газу, теплу, связи и т.д. с минимальными затратами, инфраструктурные компании – четкий план развития своих сетей и их оптимального использования, а регион в целом стал более привлекательным для притока инвестиций.

Организатором Региональной инвестиционной энергетической конференции выступили Администрация Псковской области, ПАО «МРСК Северо-Запада» и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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