Петербуржцы жалуются на пробки в туннеле между «Новокрестовской» и «Беговой»
Частые остановки поездов между новыми станциями зелёной ветки петербургского метро раздражают горожан. На медлительность подземки «Фонтанке» пожаловались читатели 31 мая.
«Поезда от «Новокрестовской» к «Беговой» идут минут по 15-20 уже который вечер. Постоянно останавливаются в тоннеле... Это не движение метро — быстрее пешком», — написал читатель Сергей.
В пресс-службе метро наше издание заверили, что «пробки» носят временный характер. Они связаны с тем, что пропускная способность линии увеличилась с 26 до 29 пар поездов в час. Сейчас идёт утрамбовка движения составов.
Напомним, ранее сообщалось, что за первые два дня работы, 26 и 27 мая, «Новокрестовской» и «Беговой» воспользовались более 55 тысяч пассажиров.
Справка:
Станция «Новокрестовская» спроектирована с учетом максимальных пассажиропотоков – 30 тысяч пассажиров в час на вход или выход с учётом работы стадиона «Санкт-Петербург». Аналогов ей в России не существует. Это вторая в Северной столице станция, оборудованная траволаторами, причем отечественного производства.
Станция «Беговая» имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Она расположена неподалёку от парка 300-летия.