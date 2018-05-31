В ЗВО подготовят снайперов с учётом сирийского опыта
Курсанты школы снайперов Западного военного округа начали отработку новых упражнений по стрельбе, разработанных на примере ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
Как рассказали в пресс-службе ЗВО 31 мая, среди нововведений – упражнения «Закрытое пространство» и «Автоматная карусель». Первое учит снайпера попадать в цель «вслепую». Стрелок находится на закрытой позиции, огонь корректирует коллега, который наблюдает нужный объект визуально.
«Автоматная карусель» позволяет отработать навыки передвижения при тесном огневом контакте с противником в условиях городского боя. Упражнение выполняется в составе пары из автомата Калашникова и «короткого» снайперского ствола.
Ежегодно школа снайперов ЗВО готовит несколько сотен специалистов.
Справка:
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, ее жертвами стали около полумиллиона человек. Свыше пяти миллионов граждан вынужденно покинули страну.
Ослабленная внутренним конфликтом арабская республика постепенно попала под влияние запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Боевикам удалось занять значительную территорию страны.
В сентябре 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада самолёты Воздушно-космических сил России приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по позициям ИГ. Одновременно на территории САР ведет боевые действия западная коалиция во главе с США.