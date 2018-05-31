В ЗВО подготовят снайперов с учётом сирийского опыта

Курсанты школы снайперов Западного военного округа начали отработку новых упражнений по стрельбе, разработанных на примере ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО 31 мая, среди нововведений – упражнения «Закрытое пространство» и «Автоматная карусель». Первое учит снайпера попадать в цель «вслепую». Стрелок находится на закрытой позиции, огонь корректирует коллега, который наблюдает нужный объект визуально.

«Автоматная карусель» позволяет отработать навыки передвижения при тесном огневом контакте с противником в условиях городского боя. Упражнение выполняется в составе пары из автомата Калашникова и «короткого» снайперского ствола.

Ежегодно школа снайперов ЗВО готовит несколько сотен специалистов.