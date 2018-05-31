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31.05.2018 11:59

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
АО «Строительный трест»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР*, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области.

Первоначальный взнос: от 10% при сумме кредитования до 10 млн.руб.; от 30% при сумме кредитования до 30 млн.руб. Сумма ипотечного кредита – от 500 тыс. до 30 млн рублей. Процентная ставка – от 10,25% годовых (Ставки действительны при оформлении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. В случае отказа клиента от страхования — ставка по кредиту будет увеличена на 1.0% годовых). Для зарплатных клиентов банка ставка может быть снижена на 0,5 п.п. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Ознакомиться с подробными условиями получения ипотечного кредита можно на официальном сайте Банка «Санкт-Петербург».

Продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР были открыты 21 мая. В его состав входит 6-этажный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Плановый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2019 года. 

В новом лоте будет применена дополненная концепция благоустройства. В закрытом от автомобилей дворе будет выполнен проект ландшафтного дизайна с искусственным изменением рельефа и озеленением. Игровые и спортивные площадки будут разделяться по возрастам: первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Также на смежной территории 7 и 6 лотов добавится крытая зона для отдыха жильцов и несколько грядок для занятий садоводством.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

*Новый Питер

 


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Новости компаний
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7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
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