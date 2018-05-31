Арестованным петербургским бизнесменам предъявили "выгон" в Чехию миллиона долларов

Оперативники «банковского» отдела экономической полиции Петербурга провели серию обысков, после которых следствием возбуждено два уголовных дела по так называемому выгону валюты из России. «Фонтанка» узнала, что подозреваемые давно находятся под домашним арестом за незаконную банковскую деятельность, а сегодня им вменяют фиктивные контракты на поставку полиэтилена в Чехию.

По информации «Фонтанки», 30 мая оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по двум только что возбужденным уголовным делам в Следственном управлении УМВД по Адмиралтейскому району по незаконным валютным операциям при переводе денег за рубеж. Обвинения, по нашим данным, будут предъявлены бизнесменам Киниченко и Быстрову. Однако заметим, что оба с конца декабря прошлого года уже находятся под домашним арестом.

Напомним, что 26 декабря 2017 года «Фонтанка» сообщала https://www.fontanka.ru/2017/12/26/017/ о мероприятиях по уголовному делу, возбужденному по незаконной банковской деятельности на 1,3 миллиарда рублей. Тогда и был задержан Киниченко, а в январе 2018 года из Москвы был доставлен Быстров. Как стало известно нашему изданию, сегодня в постановлениях уголовных дел в отношении этих предпринимателей указано, что они использовали подложные документы, действуя от имени генеральных директоров подставных фирм, а в апреле 2017 года заключили с компанией из Чехии два фиктивных контракта на поставку пленки ПВХ.

Далее же алгоритм был обычен для подобных схем – предоставление мнимого контракта и назначение перевода в отдел валютного контроля филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк». Соответственно, в банке был зарегистрирован паспорт сделки, после чего на основании указанных документов в апреле 2017 был осуществлен перевод денег с расчетного счета подставной фирмы на расчетный счет фирмы в Чехии.

Оба эпизода фактически зеркальны, с той только разницей, что наименования коммерческих компаний и суммы разные: 654 тысячи долларов и 420 000 долларов США.