Ким Чен Ын: Как здоровье товарища Путина?

Не анонсированный визит Сергея Лаврова к председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну судя по всему, прошел в тёплой и дружественной обстановке. Тон задал хозяин встречи вопросом в лучших традициях социализма.

«Как здоровье товарища Путина?» – спросил Ким Чен Ын Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России ответил четко и ясно: «Здоровье прекрасное».

Видеоотчет о встрече Лаврова и Ким Чен Ына в Пхеньяне появился на сайте МИД РФ.

Известно, что Сергей Лавров передал лидеру Северной Кореи тёплый привет от Владимира Путина и благодарность за поздравления с переизбранием президентом РФ.

Визит Сергея Лаврова в КНДР предвосхитил «исторические» переговоры Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которые намечены на 12 июня в Сингапуре. Полной уверенности в том, что они состоятся, у экспертов-международников нет.