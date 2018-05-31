ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, но не Медведеву

Всероссийский центр исследования общественного мнения спросил россиян об их доверии и недоверии политикам. Согласно результатам, опубликованным на сайте 31 мая, больше всего доверия у граждан вызывает президент Владимир Путин. А вот назначенный им премьер-министр Дмитрий Медведев – в лидерах антирейтинга.

«Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» – такой вопрос задавали гражданам во ВЦИОМе.

Как видно из результатов, рейтинг Путина менялся в течение мая, однако и в начале и в конце месяца составил 46,9 процента. С большим отрывом на втором месте – министр обороны Сергей Шойгу, у него в рейтинге доверия 22 процента. Министру иностранных дел Сергею Лаврову доверяют 16,2 процента опрошенных.

В рейтинге недоверия лидирует Владимир Жириновский, ему не доверили бы решение важных вопросов 32,9 процента, сразу за ним – премьер-министр Дмитрий Медведев (17,5 процента). Геннадий Зюганов и Ксения Собчак также заняли верхние строчки в рейтинге недоверия, им отказываются верить 11,8 и 10,6 процента опрошенных.